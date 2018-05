Peruaanse spits Guerrero maakt na dopingschorsing van halfjaar rentree

De FIFA legde Guerrero op vrijdag 8 december 2017 een schorsing op van een jaar wegens het gebruik van cocaïne, waarop hij na het WK-kwalificatieduel tegen Argentinië op 5 oktober positief werd getest. Op 20 december 2017 besloot de FIFA de straf alsnog te halveren, waardoor Guerrero toch mee kan doen aan het WK 2018 in Rusland. De schorsing ging in op 3 november, zodat hij op 3 mei weer speelgerechtigd was. Het WADA heeft bij het internationaal sporttribunaal CAS echter gevraagd om heropening van de zaak. Het antidopingbureau eist een schorsing van Guerrero van één tot twee jaar. Op zijn beurt heeft de oud-speler van onder meer Bayern München ook een zaak bij het CAS aangespannen. Hij wil dat het sporttribunaal de schorsing van de FIFA volledig intrekt. Volgens Guerrero heeft hij door medicijnen mogelijk positief gereageerd op een dopingtest op 5 oktober.

Rentree

Drie dagen nadat zijn dopingschorsing voorbij was maakte hij dus zijn rentree, in de thuiswedstrijd van Flamengo tegen Internacional (2-0 winst). Guerrero viel in de zestigste minuut in en zag zijn ploeg daarna nog twee keer scoren.



Guerrero is sinds 2004 international van Peru, waarvoor hij tot op heden 33 keer scoorde in 84 interlands. In clubverband speelde hij eerder voor Bayern München, HSV en Corinthians.