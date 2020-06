Peter Bosz: ‘Als liefhebber geniet ik van Bayern’

Hoewel Bayern sinds de hervatting van de Bundesliga veel indruk maakt, wijkt de voorbereiding op de ontmoeting voor Bosz niet af van wat gebruikelijk is. ,,Voor 95 procent gaan wij uit van onszelf en proberen we te doen wat we willen doen. Voor 5 procent houden we rekening met de tegenstander. Dat is niet anders dan bij andere wedstrijden.”