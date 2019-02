Peter Crouch (38) te oud voor de Premier League? ‘Ik voel me nog een kind’

De komst van Crouch heeft de afgelopen week al heel wat losgemaakt in Burnley. Neem de plaatselijke slager, die veel extra omzet binnenhaalt met de ‘Crouchie’s Red Hot Robot’, een pittig Mexicaans worstje. Toch is de wintertransfer van de oud-international niet alleen voor de middenstand interessant. Crouch is 38, maar waarom zou hij niet nog een paar kapitale doelpunten kunnen maken voor Burnley? De ploeg van coach Sean Dyche werd vorig seizoen nog knap zevende en plaatste zich voor de Europa League, maar moet dit seizoen toch weer vrezen voor degradatie naar het Championship. Dat is ook het niveau waarop Peter Crouch het afgelopen halfjaar in actie kwam, na achttien seizoenen in de Premier League. Voor Stoke City scoorde Crouch dit seizoen pas twee keer in 26 optredens (vooral als invaller), maar toch kwam er nog een kans in de Premier League voorbij voor de 42-voudig international (22 goals) van Engeland.

Quote Ik ben blij dat ik terug ben in de Premier League. Ik voelde me als een klein kind Peter Crouch

Crouch speelde zondag meteen een kwartier mee tegen Southampton (1-1). Hij kwam niet tot scoren, maar was wel betrokken bij de strafschop waaruit Burnley in de blessuretijd gelijkmaakte. Crouch was na afloop opgetogen. ,,Ik ben heel blij dat ik terug ben in de Premier League. Ik voelde me als een klein kind. Ik heb ervan genoten. Ik ben heel dankbaar met deze kans,” zei hij.

Volledig scherm Burnley’s Peter Crouch torent hoog boven de verdediging van Southampton uit. © BSR Agency

Volledig scherm Claudio Pizarro (links) viert zijn doelpunt in de bekerkraker tegen Borussia Dortmund samen met Martin Harnik. © BSR Agency De spits speelde in Engeland al voor Tottenham Hotspur, Liverpool, Portsmouth, Southampton, Aston Villa, Queens Park Rangers en de afgelopen zevenenhalf jaar dus Stoke City. Nu moet de lange spits (2.01 meter) op zijn oude dag Burnley zien te redden. Toch opmerkelijk, want spelers van die leeftijd op een dergelijk niveau zijn doorgaans verdediger of keeper.

Claudio Pizarro

Gisteren kreeg Crouch weer eens de bevestiging dat zijn leeftijd geen obstakel hoeft te zijn in de jacht op goals. Bij Werder Bremen eiste Claudio Pizarro (40 jaar en 4 maanden) een heldenrol voor zich op in het bekerduel met Borussia Dortmund. Werder Bremen won na 3-3 en strafschoppen en de aanvaller uit Peru scoorde zowel in de verlenging als tijdens de strafschoppenserie. Pizarro werd daarmee de op twee na oudste speler die ooit scoorde in het Duitse bekertoernooi, na Manfred Burgsmüller en Karl Lambertin. In de Bundesliga werd hij in november al de oudste schutter aller tijden. Pizarro vond zijn doelpunt in de bekerkraker zelf niet zo bijzonder. ,,Ach, daar sta ik voor,” zei hij na afloop. ,,En ik ben voorlopig van plan om nog wel even door te gaan.’’

Volledig scherm Teddy Sheringham van West Ham United in oktober 2006, in overleg met manager Alan Pardew. Twee maanden daarna werd hij de oudste doelpuntenmaker (40 jaar) ooit in de Premier League. © AFP Pizarro is niet de enige aan wie Crouch zich kan spiegelen. In de Spaanse competitie is Aritz Aduriz nog altijd de spits van Athletic Bilbao, terwijl hij volgende week 38 jaar wordt. Dit seizoen scoorde hij voorlopig zes keer, vorig seizoen kwam hij tot twintig goals. En in Italië heeft Bologna een aanvaller op leeftijd, de 37-jarige Rodrigo Palacio. Ook hij scoorde dit seizoen tot dusver twee keer.

In de Premier League is Crouch op dit moment de op drie na oudste speler, na de keepers Artur Boruc (Bournemouth, 39) en Julián Speroni (Crystal Palace, 38) en vleugelverdediger Bruno Saltor (Brighton, 38). Hij is wel veruit de oudste aanvaller. In de Premier League was er ooit één veertiger die scoorde: Teddy Sheringham. Hij deed dat op Boxing Day in 2006, namens West Ham United tegen Portsmouth. Hij was toen 40 jaar en 8 maanden oud.

Hoe zit dat in andere landen? In Italië scoorden drie veertigers ooit in de hoogste klasse: Alessandro Costacurta (AC Milan, 41), Silvio Piola (Novara, 40) en Pietro Vierchowod (Piacenza, 40). In Spanje staat het record op naam van Donato (Deportivo La Coruña, 40). In Frankrijk is Benjamin Nivet sinds vorig seizoen de oudste doelpuntenmaker aller tijden (41). Nivet is inmiddels 42 en voetbalt nog steeds, zij het nu op het tweede niveau omdat hij vorig seizoen ondanks zijn doelpunten degradeerde met Troyes.

Volledig scherm Robin van Persie na zijn doelpunt tegen Excelsior. Met die goal werd hij de oudste doelpuntenmaker van dit seizoen in de eredivisie. © BSR Agency

En in Nederland? Daar staat het record nog altijd op naam van Gijs Nass, die in 1962 scoorde voor VVV op 42-jarige leeftijd. Over de laatste vijftig jaar gezien is Zeljko Petrovic (RKC) de oudste: 38 jaar, gevolgd door Fred van der Hoorn (FC Den Bosch, ook 38). Dit seizoen is de oudste doelpuntenmaker overigens sinds afgelopen zondag Feyenoorder Robin van Persie (35), gevolgd door Klaas-Jan Huntelaar (ook 35, maar net een weekje jonger toen hij zaterdag scoorde).

Meer dan een supersub

Nog even terug naar Crouch. Zaterdag wacht Burnley een nieuw cruciaal duel, met Brighton & Hove Albion. Niet uit te sluiten is dat de spits dan al een basisplaats heeft. Manager Sean Dyche zei gisteren nog dat hij in Crouch ‘meer ziet dan alleen een supersub.’ Burnley staat maar twee punten boven de degradatiezone. Crouch wil er alles aan doen om de club in de Premier League te houden. En dan? ,,Of ik na dit seizoen nog doorga? Wie weet, ik doe mijn best en dan zien we wel.”

Volledig scherm © Getty Images