Peter Hyballa is toe aan vijfde club in twee jaar tijd en tekent bij club Tscheu La Ling

samenvatting Drie minuten spektakel zorgen voor gelijke stand in duel tussen Duitsland en Italië in Nations League

Italië en Duitsland hebben elkaar in evenwicht gehouden tijdens een duel in de Nations League. In Bologna werd het 1-1. Lang was het een weinig enerverende wedstrijd, maar na 70 minuten brak Lorenzo Pellegrini de wedstrijd open. Drie minuten later zette Joshua Kimmich de eindstand op het scorebord.

4 juni