Pieters redt met spectaculaire invalbeurt punt voor Burnley tegen Arsenal

‘Geen Kuip, maar weer Boedapest voor return Liverpool - Leipzig’

2 maart De return in de achtste finales van de Champions League tussen Liverpool en RB Leipzig wordt volgende week waarschijnlijk ook in Boedapest gespeeld. Vanwege reisrestricties en overheidsmaatregelen troffen beide ploegen elkaar twee weken geleden ook al in de Hongaarse hoofdstad. Liverpool informeerde onder meer bij De Kuip in Rotterdam of het daar de ‘thuiswedstrijd’ kon spelen, maar dat bleek niet mogelijk.