Pijnlijke avond voor Karim Benzema ondanks zege: Real-spits schrijft historie met twee gemiste penalty’s

David Alaba opende in de 12e minuut de score, op aangeven van Benzema. De Oostenrijkse verdediger stuitte in eerste instantie nog op de doelman van Osasuna, maar de rebound vloog er wel in. De thuisclub kwam 1,5 minuut later al weer op gelijke hoogte via de Kroatische spits Ante Budimir, die voor de vijfde wedstrijd op rij scoorde in La Liga.

Vlak voor rust zette Marco Asensio de Madrilenen opnieuw op voorsprong. Aanvoerder Benzema kreeg in de tweede helft twee kansen om zijn ploeg vanaf 11 meter op 3-1 te brengen, maar keeper Sergio Herrera stopte beide strafschoppen van de Franse spits, binnen een tijdsbestek van zeven minuten. Benzema blijft daardoor op 25 competitietreffers bleef staan.

Volledig scherm Karim Benzema faalde twee keer vanaf de stip. © REUTERS

Benzema is nu de eerste speler van Real die twee penalty’s mist in één competitiewedstrijd. In de blessuretijd besliste Lucas Vázquez het duel met de derde treffer. Osasuna-doelman Herrera mocht de trofee van Man of the Match mee naar huis nemen.

Real-coach Carlo Ancelotti houdt echter al het vertrouwen in Benzema: ,,Als we nog een penalty hadden gekregen, dan had Karim die ook genomen. En die daarna ook. Alleen degene die ze neemt, kan falen", aldus Ancelotti, die David Alaba in de rust wisselde: ,,David had wat last van zijn lies, daarom haalden we hem er af. We wilden geen risico nemen. Het lijkt geen serieuze blessure", aldus de coach die het volgende week met zijn team opneemt tegen Manchester City in de halve finale van de Champions League.

Volledig scherm Karim Benzema treurt. © REUTERS

Atlético onttroond als kampioen

Real Madrid voert de ranglijst aan met 78 punten. Stadgenoot Atlético kwam niet verder dan 0-0 tegen Granada en weet nu dat het wordt onttroond. De kampioen van vorig jaar heeft 17 punten achterstand, met nog vijf wedstrijden te gaan. Toch was het een bijzondere avond voor de familie Simeone. Vader Diego liet in blessuretijd zijn 19-jarige zoon Giuliano Simeone debuteren.

Alleen FC Barcelona kan Real in theorie nog van de landstitel af houden. Barcelona heeft 18 punten minder en speelt nog zeven wedstrijden. De ploeg van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong neemt het donderdagavond op tegen Real Sociedad.

Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen van vandaag. Bekijk hier in ons matchcenter alle standen in de buitenlandse competities.

Engeland

Premier League

Chelsea - Arsenal 2-4

Everton - Leicester City 1-1

Newcastle United - Crystal Palace 1-0

Manchester City - Brighton & Hove Albion 3-0

Spanje:

La Liga

Atlético Madrid - Granada 0-0

Celta de Vigo - Getafe 0-2

Osasuna - Real Madrid 1-3

Italië

Serie A

Udinese - Salernitana 0-1



Coppa Italia (return halve finales)

21.00 uur: Juventus - Fiorentina 2-0 (totaal 3-0)

Duitsland

DFB Pokal (halve finales)

RB Leipzig - Union Berlin 2-1

Frankrijk

Ligue 1

AS Monaco - OGC Nice 1-0

FC Lorient - FC Metz 1-0

Girondins de Bordeaux - Saint-Étienne 2-2

Stade de Reims - Lille 2-1

Troyes - Clermont Foot 0-1

Angers - Paris Saint-Germain 0-3

Olympique Marseille - FC Nantes 3-2

Lens - Montpellier 2-0

Strasbourg - Stade Rennais 2-1

Stade Brest - Olympique Lyon 2-1

