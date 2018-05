Pijnlijke nederlaag brengt tweede plaats Atlético in gevaar

Atlético blijft met nog twee wedstrijden te spelen staan op 75 punten. Real Madrid heeft nog vier wedstrijden te gaan en komt vanavond in actie in El Clásico tegen kampioen FC Barcelona. Real Madrid heeft 71 punten en is bij winst in de resterende vier duels zeker van de tweede plaats.



In het eigen Estadio Wanda Metropolitano had Atlético het zeer lastig met Espanyol, de nummer zestien. De bezoekers kregen zelfs de betere kansen, maar het was wachten tot de 53ste minuut toen Óscar Melendo de 0-1 maakte. Atlético drong nog wel aan, maar de 0-2 van Léo Baptistão na 77 minuten was de genadeklap voor de ploeg van Diego Simeone.



Donderdag bereikte Atlético nog de finale van de Europa League door Arsenal na twee wedstrijden met 2-1 te verslaan (1-1, 1-0).



Espanyol stijgt na de overwinning één plek, van zestien naar vijftien.