Piloten die uit cockpit vuurwerkshow River Plate filmden op het matje geroepen

Automatische piloot

Volgens voormalig piloot Rogelio Cirigliano heeft de actie van de piloten de reizigers niet direct in gevaar gebracht, maar hebben ze wel de regels overtreden: ,,De landing wordt met de automatische piloot uitgevoerd, maar volgens het protocol moeten de piloten wél hun volledige aandacht besteden aan het dashboard in de cockpit.’’

El Monumental is de thuishaven van de Argentijnse elftal en Zuid-Amerikaans kampioen River Plate. Gelegen op slechts twee kilometer van het stadsvliegveld van Buenos Aires, ligt het stadion praktisch onder de aanvliegroute van de drukste luchthaven van het land. Het vliegveld ontvangt meer dan 10 miljoen passagiers per jaar en verwerkt meer dan 300 vluchten per dag. Het is dan ook heel gewoon dat vliegtuigen op hemelsbreed 400 meter van het stadion vliegen.

Bezorgdheid

Oud-piloot Cirigliano zet dan ook vraagtekens bij het afsteken van vuurwerk bij het stadion: ,,Als er een dwarswind had gewaaid, had dit in een drama kunnen eindigen.’’ Volgens Cirigliano zijn er twee oplossingen: ,,Of er mogen geen landingen meer plaatsvinden als vuurwerk wordt afgestoken, of het moet de club verboden worden nog vuurwerk af te steken.’’