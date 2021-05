Pirlo denkt niet aan opstappen bij Juve: ‘Wij kunnen beter, ik kan beter’

,,Ontslag nemen? Dat doe ik niet”, zei Pirlo. ,,Ik ben met heel veel enthousiasme begonnen aan deze baan en ik geef niet op, ook niet nu we op de vijfde plaats in de Serie A staan. Wij kunnen beter dan dit, ik kan beter dan dit. We hebben problemen, maar die gaan we oplossen.”

Het is lastig om uit te leggen waar het precies aan ligt, vervolgde Pirlo. “Het is een samenloop van factoren waardoor het tegenzit. Tegen Milan begonnen we goed en was er aanvankelijk uitzicht op een goed resultaat. Maar plotseling verliezen we de controle en slagen we er niet in die terug te krijgen. Met als gevolg weer een nederlaag.”