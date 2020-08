Plannen voor renovatie en uitbreiding Camp Nou uitgesteld

Volgens Moix is de politieke situatie in de stad er verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden in 2017 nooit zijn begonnen. Daar komt volgens hem de coronacrisis nu nog bij. Toch komt van uitstel geen afstel, beweert Moix. ,,Als we de financiering voor dit seizoen goedkeuren en volgende zomer op volle toeren beginnen met de bouw, kunnen we over vier jaar in het vernieuwde stadion spelen”, zei Moix in de krant La Vanguardia.



Met de renovatie en uitbreiding is ongeveer 600 miljoen euro gemoeid. Concurrent Real Madrid is wel begonnen met de renovatie van het stadion en Atlético Madrid liet enkele jaren geleden zelfs een nieuw onderkomen bouwen.