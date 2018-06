Platini: Schaf ethische commissie FIFA af

,,Het moet afgelopen zijn met het onrecht. Deze commissie moet verdwijnen omdat het enige doel is als rechterarm van de FIFA te dienen en tegenstanders uit te schakelen'', zei Platini in de krant Die Welt.



Platini kreeg zijn schorsing omdat hij een kleine 2 miljoen euro had aangenomen van voormalig FIFA-baas Sepp Blatter voor geleverde diensten. Volgens de ethische commissie was die betaling in ieder geval niet transparant en was er sprake van belangenverstrengeling.