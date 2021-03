Platini staat nog altijd achter keuze voor WK in Qatar: ‘Belangrijk voor de ontwikkeling van het voetbal’

De 65-jarige Platini, ook oud-vicevoorzitter van de FIFA, doet zijn uitspraken zo’n twee weken nadat The Guardian heeft onthuld dat er 6500 buitenlandse arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van stadions voor het WK. Mensenrechtenorganisaties klaagden al over de slechte werkomstandigheden van buitenlandse arbeiders in Qatar.



De Franse oud-topvoetballer heeft evenmin spijt van de beslissing om het naar komende zomer verplaatste EK in twaalf landen te houden. ,,Dit EK zal het voetbal in Europa verder ontwikkelen want er zullen stadions worden gebouwd. Landen als Schotland, Ierland, Roemenië of Azerbeidzjan zullen er op een dag het EK kunnen organiseren”, stelt hij.