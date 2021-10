Pochettino hoopt op langer verblijf Mbappé: ‘Hij mag een penalty nemen tegen Real Madrid’

Hoewel alles erop wijst dat Kylian Mbappé bezig is aan zijn laatste seizoen bij Paris Saint-Germain, heeft trainer Mauricio Pochettino zich bij een vertrek van de Franse sterspeler neergelegd. Hij benadrukt in gesprek met Marca dat de club er alles aan zal doen om Mbappé in Parijs te houden.

,,Het gaat goed met Mbappé”, vertelt Pochettino. ,,Hij is een rustige jongen, met veel persoonlijkheid en een sociaal karakter. Hij is duidelijk over dingen en houdt van voetbal. Kylian is amper 22 jaar oud, maar is volwassen genoeg om met deze situatie om te gaan.”

Mbappé flirtte de afgelopen transferperiode openlijk met Real Madrid, terwijl PSG er juist alles aan doet om hem een verbeterd contract te laten tekenen. ,,Kylian zal een beslissing moeten nemen. Het enige wat ik kan zeggen, is dat de club er alles aan zal doen om hem hier te houden”, belooft Pochettino. ,,Hij is een van de beste spelers ter wereld, hij is jong en heeft nog een groot potentieel. PSG zal hem proberen te verleiden.” Mbappé verdient nu al een slordige twee miljoen euro per maand, maar dat contract zou dus flink opgewaardeerd worden.

,,Ik blijf ervan overtuigd dat alles kan. Een standpunt kan veranderen. Wij hebben de hoop en het vermogen om hem een mooie deal aan te bieden, zodat hij kan blijven en hier gelukkig kan zijn.”

Maar eerst wil PSG, met Messi, Neymar én Mbappé, die felbegeerde Champions League winnen. ,,Hopelijk komt er een finale tegen Real”, knipoogt Pochettino. ,,En waarom zou ik Mbappé dan op het laatste moment geen strafschop laten nemen? Ik zal nooit twijfelen aan zijn professionaliteit. En ik twijfel er ook niet aan dat Mbappé het niveau van Messi en Cristiano heeft bereikt. Hij is een van de grootste talenten van het heden en de toekomst.”

Volledig scherm Kylian Mbappe was beslissend in de finale van de Nations League. © Photo News

Messi

Dat hij dit seizoen ook de beschikking heeft over Lionel Messi, kan Pochettino nog steeds amper geloven. Toen hij deze zomer van sportdirecteur Leonardo hoorde dat ze bezig waren om de Argentijn los te weken bij FC Barcelona, dacht hij dat hij in de maling werd genomen.

,,Leonardo belde me en zei: ‘De mogelijkheid is er. Wil je het of niet?’ Het mooie is dat hij me belde om het te vragen, ik zei tegen mezelf: ‘Is het een vraag?’ Ik dacht dat het een grap was. Ik zei tegen hem: ‘Moeten we hem gaan halen? Moet ik zelf het busje besturen?’ En toen begonnen de onderhandelingen. Vanaf dat moment belde Leonardo me elke avond om te vertellen hoe de situatie was.”

Pochettino was alsnog verbaasd dat het ook daadwerkelijk lukte om zijn landgenoot in te lijven. “Iedereen was ervan uitgegaan dat Messi gewoon bij Barcelona zou blijven.”

Volledig scherm Mauricio Pochettino is maar wat blij met de komst van Lionel Messi bij PSG. © REUTERS