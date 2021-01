Pochettino wint Franse Supercup met PSG na zege op Olympique Marseille

Lewandow­ski blikt terug op wedden­schap­pen met Klopp: ‘Vijftig euro per tien doelpunten’

12 januari Robert Lewandowski heeft zich lovend uitgelaten over zijn oude coach Jürgen Klopp. De huidige topscorer van de Bundesliga (twintig goals) scoort er ieder weekend lustig op los bij Bayern München. In zijn begintijd bij Borussia Dortmund ging het niet zo eenvoudig zoals nu, zo vertelde de Pool in een interview met The Players Tribune.