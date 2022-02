Polen weigert tegen Rusland te spelen in play-offs voor WK in Qatar: ‘Geen woorden meer, tijd voor actie!

UEFA neemt maatrege­len na oorlog in Oekraïne: Rusland raakt Champions Lea­gue-finale kwijt

De Champions League-finale wordt dit jaar in Parijs gespeeld. De belangrijkste wedstrijd van het jaar in Europees clubverband stond op 28 mei van dit jaar gepland in Sint-Petersburg, maar omdat Rusland gisteren Oekraïne binnenviel heeft de Europese voetbalbond besloten uit te wijken naar een andere locatie.

25 februari