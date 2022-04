Politie onderzoekt agressie Cristiano Ronaldo tegen Everton-supporter

Samenvatting Matchwin­ner Arnaut Danjuma legt Bayern München over de knie met Villarreal

Arnaut Danjuma is matchwinner geworden voor Villarreal tegen Bayern München. De aanvaller maakte in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League na acht minuten het enige doelpunt in Spanje: 1-0. Dinsdag is de return in Duitsland.

