Politie start onderzoek naar doodsbedreigingen aan Karius

,,We zijn op de hoogte van een aantal opmerkingen en bedreigingen die via de sociale media zijn gemaakt'', zeggen Britse agenten tegen de BBC. ,,We willen gebruikers van de sociale media er graag aan herinneren dat kwaadwillige berichten en bedreigingen onderzocht worden.''



Karius blunderde bij de 1-0 van Karim Benzema en de 3-1 van Gareth Bale. De doelman verontschuldigde zich na afloop huilend bij de fans van Liverpool. ,,Ik weet dat ik het heb verpest met die twee fouten en jullie allemaal in de steek heb gelaten", schreef Karius op zijn sociale media.



Engelse kranten speculeren ondertussen lustig over een nieuwe doelman voor Liverpool. Jan Oblak (Atlético Madrid) en Alisson Becker (AS Roma) worden vaak genoemd.