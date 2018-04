Poll: was het wel of geen terechte strafschop voor Real Madrid?

PollReal Madrid plaatste zich gisteravond voor de achtste keer op rij voor de halve finales van de Champions League, maar daar had na afloop eigenlijk niemand over. De door de Engelse scheidsrechter Michael Oliver toegekende strafschop in blessuretijd zorgde voor uren aan discussie. Aan u de vraag: was het wel of geen terechte strafschop?

Enquete poll Was het een terechte strafschop voor Real Madrid? Terecht

Niet terecht Was het een terechte strafschop voor Real Madrid? Terecht (31%)

Niet terecht (69%)

Juventus kwam na de 0-3 nederlaag in Turijn van vorige week knap terug met een 0-3 voorsprong in Madrid, maar dertig seconden voor het verstrijken van de tijd was daar het beslissende moment in de wedstrijd: penalty voor Real Madrid, die door Cristiano Ronaldo uiteraard feilloos werd binnengeschoten: 1-3. In alle huiskamers, kantines, voetbalchats en voetbalprogramma's ging het vanaf dat moment nog maar over één ding: was het wel of geen terechte strafschop voor Real Madrid?

Juventus-doelman Gianluigi Buffon (40) kreeg, in zeer waarschijnlijk zijn laatste Champions League-optreden, vanwege zijn protesten over de toegekende strafschop nog een rode kaart van Oliver. ,,Hij heeft een vuilniszak in zijn borst, geen hart. Als je geen persoonlijkheid en moed hebt, ga dan naar de tribune om de wedstrijd met je vrouw en een Sprite te bekijken.’’

Cristiano Ronaldo liet in zijn interview na afloop weten geen enkele twijfel te hebben dat de strafschop terecht was toegekend. ,,Geen twijfel mogelijk," zei de Portugese sterspeler, die dit seizoen al vijftien keer scoorde in tien Champions League-duels. De Madrileense sportkrant Marca kopt vandaag ook '¡Fue penalti!' (Het was een penalty!), maar de Catalaanse sportkrant Sport is het daar niet mee eens: 'El robo del siglo' (De diefstal van de eeuw). De discussie zal ongetwijfeld nog wel even duren.

