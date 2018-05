Portugal geeft 2-0 voorsprong weg tegen Tunesië

Poll Wie durft tijdens het WK op deze tribune te gaan staan?

28 mei Er wordt op het WK in Rusland gespeeld in twaalf verschillende speelsteden, maar de Ekaterinburg Arena in Jekaterinenburg is zonder twijfel het meest bijzondere stadion tijdens het komende wereldkampioenschap. Wie durft er op de tijdelijke tribune te gaan staan of zitten?