Portugees Sousa volgt Brzeczek op als bondscoach Polen

Bruggink, Mulder en Meijer ‘Het gaat Klaas-Jan maar om één ding: dat Schalke in de Bundesliga blijft’

19 januari Klaas-Jan Huntelaar hijst zich vanaf vandaag, een half jaar voor zijn voetbalpensioen, weer in het Königsblau. Een hereniging uit duizenden, maar is de terugkeer van de 37-jarige spits naar degradatiekandidaat Schalke 04 niet gedoemd te mislukken? ,,Het draait maar om één ding: dat is clubliefde. Dan is de rest niet meer belangrijk”, zegt voorganger Youri Mulder.