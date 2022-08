Prachtig ontvangst voor ‘Gini Wijnaldoem’ in Stadio Olimpico door fans AS Roma

Wijnaldum kwam het veld op begeleid door de klanken van This Girl van Kungs vs Cookin’ on 3 Burners, een populaire zomerhit in 2016 die het in voetbalstadions al jaren goed doet. Duizenden supporters zongen uit volle borst ‘Po po po, Gini Wijnaldoem’ om hun nieuwste aanwinst welkom te heten in het Stadio Olimpico.



AS Roma speelt vanavond in een goed gevuld Stadio Olimpico de oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk. De ploeg van José Mourinho zou vanavond eigenlijk aantreden tegen FC Barcelona in Camp Nou om de Trofeu Joan Gamper, maar vorige maand besloot Roma dat contract te verscheuren, tot woede van Barcelona. De Spaanse topclub vond in het Mexicaanse Pumas UNAM een vervanger voor Roma, maar gezien de tussenstand (4-0 na 18 minuten) is dat niet de test waar Xavi op zal hebben gehoopt een week voor de competitiestart tegen Rayo Vallecano. AS Roma begint volgende week in het zuiden van Italië aan de Serie A met de uitwedstrijd bij Salernitana.