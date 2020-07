Precies 14 jaar geleden: hoe een kopstoot de carrière van Zidane tien minuten eerder beëindigde

VideoPrecies 14 jaar geleden ontstond er kortsluiting in het hoofd van Zinédine Zidane. De captain van het Franse nationale elftal speelde zijn allerlaatste wedstrijd in zijn carrière en beëindigde die met een rode kaart. De kopstoot tegen Marco Materazzi in de WK-finale van 2006 was het laatste wapenfeit van Zidane op een voetbalveld.

Het WK 2006 was in veel opzichten een bijzonder WK, zoals in de video bovenaan dit artikel te zien is. De Braziliaanse Ronaldo kroonde zich tot all-time topscorer van het wereldkampioenschap voetbal (in 2014 werd hij ingehaald door Miroslav Klose), de Kroaat Josip Simunic kreeg liefst drie gele kaarten voordat hij door scheidsrechter Graham Poll het veld af werd gestuurd en Nederland en Portugal kregen een recordaantal kaarten in de Slag van Nürnberg. Scheidsrechter Valentin Ivanov trok liefst twintig kaarten, waarvan vier rode.

Maar het WK 2006 was toch vooral het WK van de kopstoot van Zinédine Zidane in wat zijn allerlaatste wedstrijd in zijn prachtige voetbalcarrière was. De WK-finale begon juist nog voortvarend voor Zidane. Na zeven minuten stiftte hij een strafschop via de onderkant van de lat achter Gianluigi Buffon, waarmee hij Frankrijk op een 1-0 voorsprong zette tegen Italië. Die voorsprong verdween nauwelijks een kwartier later echter alweer als sneeuw voor de zon door een goal van Marco Materazzi. Precies die twee doelpuntenmakers zouden in de 110de minuut van de wedstrijd voor een legendarisch WK-moment zorgen.

Volledig scherm Zinédine Zidane geeft Marco Materazzi een kopstoot. © EPA

,,Hij trok aan mijn shirt, waarna ik hem zei dat hij daarmee moest stoppen. Ik vertelde hem dat hij mijn shirt na de wedstrijd zou kunnen krijgen als hij die zo graag zou willen", vertelt Zidane enkele dagen na de finale op de Franse televisie. ,,Hij reageerde met heel harde woorden, welke hij meerdere keren herhaalde. Woorden die meer pijn deden dan daden. Vervolgens ging alles heel snel. Het waren woorden die mij hard raakten. Woorden over mijn moeder, mijn zus. Het zijn woorden die ik niet wil herhalen. Nadat ik het de eerste keer hoorde, wilde ik van hem weglopen, maar hij bleef het maar herhalen. Je hoort het dan nog een tweede keer. En bij een derde keer knapte er iets in mij. Ik was nog liever in mijn gezicht geslagen dan dat ik deze woorden had moeten horen", aldus Zidane, die ondanks vele onderzoeken van liplezers nooit zal vertellen om welke woorden het ging.

Zidane bood op de Franse nationale televisie uiteindelijk zijn excuses aan voor zijn daad. ,,Het was een daad die niet goed te praten valt, zeker niet als je weet dat er zo veel mensen en kinderen kijken. Ik wil mijn excuses daarvoor aanbieden. Maar spijt? Als ik spijt zou hebben, zou ik zeggen dat hij het recht had om die woorden uit te spreken. Dat kan ik niet doen. Mensen kijken altijd naar de reactie, maar zonder provocatie zou er ook geen reactie zijn. Óók de provocatie zou bestraft moeten worden. Denk je nou echt dat ik zo'n actie in de WK-finale zou doen als er niets ernstigs aan vooraf zou zijn gegaan? Er waren nog maar tien minuten te spelen: in de finale én in mijn carrière.”

Materazzi deed in Italiaanse media ook zijn verhaal: ,,Ik zag de kopstoot van Zidane niet aankomen. Dat was mijn geluk, want als ik het wel aan zag komen, hadden we allebei de kleedkamers op kunnen zoeken", aldus de verdediger, die stelde dat hij het heel de wedstrijd al aan de stok had met Zidane. ,,Volgens Gennaro Gattuso moest ik Zidane korter dekken, waarna hij pissig werd en vertelde dat hij later zijn shirt zou geven. Ik reageerde dat ik liever zijn zus had.”



Zidane moest vervolgens toezien hoe zijn Franse ploeggenoten na penalty's onderuit gingen en Italië de wereldbeker won. Mede door een benutte penalty van: Marco Materazzi.

Volledig scherm Zinédine Zidane verlaat het veld.