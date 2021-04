Premier Johnson hekelt plannen voor Super League: ‘Heel schadelijk voor ons voetbal’

Johnson reageerde via Twitter op de boodschap van twaalf Europese topclubs, waarvan zes uit Engeland, dat ze een eigen internationale competitie hebben opgericht. ,,Dit raakt het nationale voetbal in het hart en zal supporters vanuit het hele land zorgen baren”, aldus de premier.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal willen samen met Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale een eigen topcompetitie starten. De clubs uit Engeland, Spanje en Italië zijn wel van plan om in hun nationale competities actief te blijven, maar in plaats van de Champions League gaan ze dan midweeks spelen in de Super League: een ‘gesloten’ competitie waarin de oprichters altijd meedoen.