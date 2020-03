Premier League afwerken in isolatie: ‘Ambitieus, maar niet onmogelijk’

'Premier League broedt op bizar plan om competitie uit te spelen’

9:45 De organisatie van de Premier League werkt aan een bijzonder plan om het voetbalseizoen ondanks de coronacrisis toch te kunnen uitspelen. Volgens de Britse krant The Independent ligt het idee op tafel om in juni en juli de resterende wedstrijden zonder publiek te spelen in enkele stadions in Londen en in het midden van Engeland. De teams zouden dan allemaal enkele weken in aparte hotels moeten verblijven, afgescheiden van de buitenwereld.