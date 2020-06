Premier League blijft kijkcijferkanon, ook zonder publiek

Niettemin lijkt de aandacht niet kunstmatig opgevijzeld. De ontmoeting tussen Tottenham Hotspur en Manchester United trok liefst 3,4 miljoen betalende kijkers. Het programma Match of the Day was op zaterdagavond als vanouds een grote publiekstrekker. Ruim 2,7 miljoen Britten zagen hoe Alan Shearer en Ian Wright samen met presentator Gary Lineker de verrichtingen op het veld onder de loep namen.



Of de hype stand blijft houden, moeten de komende weken uitwijzen. De reacties op straat van supporters geven een hoopvolle indicatie. Het enthousiasme voor hun clubs is niet minder dan in normale tijden. Spelers vergaat het minder makkelijk, zoals Dominic Calvert-Lewin van Everton na afloop van het gelijkspel tegen Liverpool (0-0) aangaf. ,,Het was een vreemde ervaring. Ik kan daar niet over liegen”, zei de spits.