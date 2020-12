Premier League-sensatie Grealish de pineut: rijbewijs kwijt en megaboete

In maart reed de 25-jarige Grealish in de buurt van Birmingham met zijn Range Rover tegen twee geparkeerde auto’s aan. Twee maanden geleden werd de voetballer door agenten betrapt terwijl hij met een snelheid van 160 kilometer per uur over de snelweg racete en daarbij ook aan het bumperkleven was.

Een getuige van de botsing in maart vertelde dat Grealish naar alcohol rook en wartaal uitsloeg. Het was voor de rechter aanleiding om de vedette van Aston Villa een rijontzegging voor negen maanden op te leggen. Hij moet ook een boete betalen van 82.900 pond, omgerekend ruim 91.000 euro. Grealish moet opnieuw zijn rijbewijs halen als zijn straf voorbij is.

De creatieve middenvelder debuteerde eerder dit jaar in het nationale elftal. Grealish tekende dit seizoen in tien competitiewedstrijden in de Premier League voor vijf doelpunten en vijf assists en staat op de tiende plek in de Premier League.