President van Barça weet het zeker: Messi blijft

De Argentijn heeft nog geen uitspraken gedaan over zijn toekomst. Vorig jaar wilde hij per se weg, maar een buitenissige transfersom voorkwam dat. Lang toonde hij zich een ontevreden vedette, maar onder trainer Ronald Koeman is het plezier teruggekeerd, zo lijkt het.

,,Leo is de beste voetballer ter wereld, hij is nauw met Barcelona verbonden. Hij houdt van deze club”, zei Laporta. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij bij ons wil blijven. We gaan er alles aan doen, binnen de mogelijkheden van de club, om hem langer bij ons te houden. Het is onze grootste wens.”



Voor Messi, wiens contract afloopt, is het nu al het dertiende opeenvolgende seizoen waarin hij meer dan dertig doelpunten heeft gemaakt voor Barcelona. ,,Vandaag was een demonstratie van zijn klasse”, vond Laporta.