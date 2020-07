Prijzenregen gaat door: ook Britse pers benoemt Miedema tot beste van het jaar

Burgemees­ter Rio de Janeiro huiverig voor voetbal met fans

8:04 Supporters zijn vanaf 10 juli misschien toch niet welkom bij wedstrijden in het Braziliaanse betaalde voetbal in Rio de Janeiro. Burgemeester Marcelo Crivella van de Braziliaanse miljoenenstad wil nog eens goed bekijken of dat wel verstandig is.