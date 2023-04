Prima generale voor AS Roma op weg naar kraker in de Kuip tegen Feyenoord

Oud-Ajacied Perr Schuurs stond aan de basis van de nederlaag van Torino. De verdediger maakte, na een schot van de Pool Nicola Zalewski, in de 7e minuut hands in het strafschopgebied. De Argentijn Paulo Dybala benutte de penalty en staat dit seizoen in de Serie A op elf treffers. Vorig seizoen bleef hij bij Juventus op tien doelpunten steken.

Voormalig Feyenoord-speler Georginio Wijnaldum deed de gehele wedstrijd mee bij AS Roma, dat naar de derde plaats steeg en in de race blijft voor deelname aan de Champions League komend seizoen. De winnaar van de Europa League plaatst zich ook voor de Champions League. Feyenoord en AS Roma trappen donderdag om 18.45 uur af. Een week later is om 21.00 uur de return in Italië.