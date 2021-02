Primeur op WK voor clubs: drie vrouwelijke arbiters bij strijd om vijfde plaats

Bij een mannenwedstrijd op hoog niveau was dit nog nooit gebeurd. Wel waren er de laatste jaren al vaker vrouwelijke scheidsrechter of grensrechters, maar een arbitraal trio was nog niet eerder getoond. De vierde official was wel een man.



De Braziliaanse Edina Alves Batista (41) was de scheidsrechter in het Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan in Qatar. Zij werd bijgestaan door assistent-scheidsrechter Neuza Back (ook uit Brazilië) en de Argentijnse Mariana De Almeida.