‘Procedure tegen Bundesligaclub FSV Mainz 05 om feestvieren met fans’

Video ‘Presi Piqué’ deelt kinderfilm­pje met Koeman en spreekt over salarisof­fer: ‘Ik moest het voortouw nemen’

16 augustus Gerard Piqué heeft zondagavond gereageerd op zijn fraaie geste. Doordat de 34-jarige verdediger afgelopen week aanbood om vier miljoen euro salaris per jaar in te leveren, konden Memphis Depay en Eric García zondagavond hun debuut maken in La Liga. Ook plaatste Piqué een filmpje van zijn vijfde verjaardag, toen hij zijn huidige trainer Ronald Koeman om een handtekening vroeg in San Sebastián. Het fragment is op Twitter al 130.000 keer geliked.