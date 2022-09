Programma buitenlands voetbal | Madrileense derby tusse Atlético en Real, Peter Bosz tegen sterren PSG

LIVE Premier League | Erik ten Hag krijgt met Manchester United bezoek van Leeds United

Erik ten Hag leek het lek te hebben gevonden bij Manchester United. Hij won vier wedstrijden op rij, waaronder van Liverpool en koploper Arsenal. Afgelopen donderdag was Real Sociedad echter te sterk in de Europa League. Blijft Ten Hag in de competitie wel in the winning mood? Je volgt het vanaf 15.00 uur hier.

10:00