Programma buitenlands voetbal | Veel duels in Spanje, Duitsland en Italië

Krakers in achtste finales Champions League: Liverpool - Real Madrid en Bayern München - PSG

Vandaag is in het Zwitserse Nyon geloot voor de achtste finales van de Champions League. Dat heeft behoorlijk wat vuurwerk opgeleverd, want Liverpool neemt het in de volgende ronde op tegen Real Madrid, terwijl ook de grootmachten Bayern München en Paris Saint-Germain aan elkaar zijn gekoppeld. Bekijk de volledige loting hier!

7 november