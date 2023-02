Programma Champions League: dit zijn de achtste finales van vandaag

RB Leipzig - Manchester City

Het Duitse Leipzig won vorig jaar in de groepsfase al eens van City en werd dit seizoen op één puntje tweede achter Real Madrid. Nathan Aké en co zijn dus gewaarschuwd. In de Bundesliga draait Leipzig wat minder de laatste weken, al heeft de ploeg Christopher Nkunku weer terug. Hij maakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Wolfsburg (0-3) zijn rentree. Manchester City werd eenvoudig groepswinnaar, maar heeft in de Premier League een zware kluif aan koploper Arsenal. Leipzig is overigens de favoriete tegenstander van Erling Haaland, die in zijn carrière al zes keer scoorde tegen de Duitsers.