Pröpper fit voor duel met Leicester City

Pröpper liep de blessure begin oktober op en meldde zich kort daarna bij bondscoach Ronald Koeman af voor de interlands tegen Duitsland en België. De oud-PSV'er kon afgelopen week ook niet meespelen in de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland.

Pröpper had de eerste acht competitiewedstrijden een basisplaats bij Brighton. Daarna raakte hij geblesseerd. Brighton staat na twaalf speelronden op de twaalfde plaats in de Premier League.