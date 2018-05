Pröpper onderscheidt zich in Premier League: 'Dankzij Champions League bij PSV'

Davy Pröpper heeft in zijn eerste seizoen in de Premier League bij Brighton & Hove Albion een uitstekende indruk achtergelaten. Zelfs op bezoek bij landskampioen Manchester City onderscheidde de 26-jarige middenvelder zich in positieve zin.

Brighton verloor gisteravond in het afscheidsduel van Yaya Touré in het Etihad Stadium tamelijk kansloos (3-1), maar Pröpper kon zijn vierde assist op Engelse bodem vieren.

Met een grijns op zijn gezicht wandelde hij na afloop uit de kleedkamer. Het doel van de club, handhaving in de Premier League, was al bereikt. ,,We zijn veilig”, vertelde hij. ,,Daar hebben we het hele jaar voor gestreden.” Mocht er sprake van een geheim zijn, dan lag die in het werk van trainer Chris Hughton. ,,Hij hield de groep bijeen in mindere fases en hield vast aan wat hij vanaf het begin voor ogen had. Dat heeft zich uitbetaald.”

Pröpper vertolkte een hoofdrol, stelde geen moment teleur. Hughton zette hem vanaf het begin wekelijks in de basis. ,,Ze halen je niet voor niets”, zei hij kalm. ,,Ik was bij mijn komst de duurste aankoop van de club ooit. Dan krijg je automatisch vertrouwen. Dat is me ook verteld. Daarom had ik meteen een goed gevoel bij mijn overstap, geloofde erin dat het goed zou uitpakken. Al geef ik toe, de Premier League is wel even wat anders dan de eredivisie.”

Desondanks kende de tienvoudig international geen aanpassingsproblemen. Pröpper wijst op PSV, waar hij kon wennen aan het gevraagde niveau. ,,Ik heb twee seizoenen in de Champions League gespeeld”, gaf hij aan. ,,Die wedstrijden helpen je te ontwikkelen. Fantastisch om mee te maken, maar ook de ontmoetingen die je hier elke week voor je kiezen krijgt. Dat is het niveau waarop hier wordt gespeeld.”

Pröpper zou zijn loopbaan daarom niet anders hebben ingedeeld. In zijn ogen kwam zijn transfer naar het buitenland precies op het juiste moment. Zoals Justin Kluivert van zins is als tiener al weggaan uit Nederland, zou hij nooit hebben gedaan. ,,Voor iedereen is het anders, maar ik was helemaal niet klaar op mijn negentiende. Ik ging van Vitesse naar PSV, een topclub in Nederland. Dat heeft heel goed uitgepakt. Ik kan het iedereen aanraden.”

Volledig scherm Davy Pröpper met Benjamin Mendy van Manchester City. © REUTERS Moe maar voldaan meldt hij zich straks bij het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni). Althans, het moet heel gek lopen wil hij niet bij de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman zitten. Tegen Portugal (3-0 winst) maakte hij onderdeel uit van de meest indrukwekkende wedstrijd van Oranje in tijden. Zelf bleef hij bescheiden. ,,Het is belangrijk bij de groep te zitten als die wordt geformeerd.”



Naar de tactiek hoefde hij niet te gissen. Spelen als tegen Portugal lijkt hem de meest logische optie. ,,Tegen Engeland (0-1 nederlaag) hadden we een ondertal op het middenveld. Tegen Portugal juist een mannetje meer. Ik denk dat we dat moeten meenemen naar de komende periode.” Op een verstevigd middenveld lijkt voor hem altijd een plek vrij. Over de toekomst is hij hoopvol. ,,We zijn met een zege op de Europees kampioen heel goed begonnen.

Zijn natuurlijke loopvermogen en ijzeren gestel ten spijt snakt hij naar vakantie. In de kleedkamer van Brighton, dat zondag in de slotronde op bezoek gaat bij Liverpool, heeft niemand medelijden. ,,Ik heb vernomen dat het in het Championship nog veel zwaarder is. Maar ik ben nog nooit zo moe geweest.” Het deert hem weinig. ,,We zijn veilig, dat is voor mij heel belangrijk. Volgend jaar speel ik weer Premier League. Dat maakt het alle pijn waard.”