Protestmars in Bremen tegen naamswijziging stadion Werder

Turkije furieus na ‘middel­eeuws en respect­loos’ welkom nationaal elftal op IJsland

16:12 Turkije is woest na een ‘racistisch, respectloos en grof’ welkom van het nationale elftal in IJsland. Turkije speelt morgenavond in het Laugardalsvöllur-stadion van Reykjavík de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland.