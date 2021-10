PSG heeft meer dan genoeg van geflirt Real Madrid met Kylian Mbappé: ‘We kunnen dit niet tolereren’

Kylian Mbappé en Real Madrid zijn de laatste dagen weer druk bezig geweest met duidelijk maken hoe dol ze op elkaar zijn en dat schiet bij Paris Saint-Germain in het verkeerde keelgat. De huidige club van de Franse aanvaller is klaar met het geflirt.

Mbappé vertelde deze week voor het eerst over zijn mislukte transfer naar Real Madrid van afgelopen zomer. De aanvaller beweert zelfs in tranen te zijn uitgebarsten toen duidelijk werd dat de overgang naar Spanje geen doorgang zou vinden.

In navolging van de woorden van Mbappé sprak ook Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez tegen RMC over de mogelijke komst van de Fransman. ,,In januari hebben we nieuws over Mbappé. We hopen dat vanaf 1 januari alles kan worden opgelost”, zei de president in eerste instantie. Het contract van de aanvaller loopt aan het einde van het seizoen af.

Niet veel later krabbelde Pérez toch een beetje terug: ,,Mijn woorden zijn verkeerd geïnterpreteerd. Wat ik bedoelde te zeggen is dat we tot volgend jaar moeten afwachten. Uiteraard altijd met betrekking tot PSG, met wie we goede relaties hebben.”

Quote Real Madrid kan zich niet op deze manier blijven gedragen Leonardo

Leonardo, sportief directeur van PSG, trekt zich weinig aan van het terugkrabbelen van de Spanjaard en doet in L’Equipe zijn kant van het verhaal: ,,Dit gaat al twee jaar zo. De transferperiode is voorbij en er is een seizoen aan de gang. We spelen wedstrijden en Real Madrid kan zich niet op deze manier blijven gedragen. Laat dit nu stoppen. Mbappé is een speler van PSG en de club wil dat zo houden. Het is een gebrek aan respect dat we niet kunnen tolereren.”

Volledig scherm Leonardo (m) en Kylian Mbappe (l) eerder deze maand. © EPA