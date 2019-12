PSG loopt verder uit in Franse competitie

Fiorentina deelt tik uit aan Inter met goal in blessure­tijd

23:09 Internazionale is weer koploper van de Serie A, maar staat in punten gelijk met Juventus. De ploeg van Stefan de Vrij kwam bij Fiorentina door een late tegentreffer niet verder dan 1-1 en verzuimde opnieuw twee punten voorsprong te nemen op de landskampioen. De club uit Turijn had eerder op de dag met 3-1 gewonnen van Udinese.