PSG-speelsters na mishandelingszaak weer samen op het trainingsveld

,,Ik beschouw ze als twee speelsters die een maand geblesseerd zijn geweest", zegt PSG-trainer Didier Ollé-Nicolle tegen Le Parisien. ,,Het kost wat tijd voordat ze weer wedstrijden kunnen spelen, want ze hebben fysiek ook een achterstand. Nu krijgen ze eerst de tijd om weer aan elkaar te wennen.”

In de nacht van 4 november zette Aminata Diallo na een etentje met de club haar ploeggenote Kheira Hamraoui thuis af met de wagen. Maar bij aankomst werd Hamraoui door twee gemaskerde mannen uit de auto gesleurd en zwaar toegetakeld met een ijzeren staaf.

Al snel werd Diallo opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid. Ze zou jaloers zijn dat Hamraoui een basisplaats had bij Paris Saint-Germain. De 26-jarige speelster zat twee dagen in hechtenis, maar er is geen aanklacht tegen haar ingediend. Ze beweert onschuldig te zijn.