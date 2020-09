PSG zonder sterspelers direct onderuit: promovendus Lens wint na keepersfout

Ligue 1Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begonnen met een nederlaag. Zonder zeven besmette sterspelers ging de ploeg van Thomas Tuchel met 1-0 onderuit bij Racing Club de Lens, dat na vijf jaar in de Ligue 2 weer terug is op het hoogste niveau.

Volledig scherm Er waren, zoals bij alle wedstrijden in Frankrijk, 5000 toeschouwers welkom. © REUTERS De 5000 toeschouwers van Lens, allemaal met verplicht mondkapje, hadden een prachtige avond in het Stade Bollaert-Delelis, dat normaal gesproken plaats biedt aan 38.000 fanatieke fans. Na vijf jaar op het tweede niveau won RC Lens vanavond van PSG, dat in zeven van de laatste acht seizoenen kampioen van Frankrijk werd. Ignatius Ganago maakte in de 57ste minuut de winnende goal voor Lens.



Tweeënhalve week geleden hoopte Paris Saint-Germain nog de Champions League te winnen. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit voor de Franse topclub. De Champions League-finale tegen Bayern München op zondag 23 augustus werd met 1-0 verloren door een goal van Kingsley Coman, uitgerekend een zelf opgeleide speler uit Parijs. Veel spelers van PSG gingen daarna een weekje op vakantie naar Ibiza, maar dat pakte niet lekker uit.



Paris Saint-Germain moest het vanavond namelijk doen zonder zeven besmette spelers: de Costa Ricaanse doelman Keylor Navas, de Brazilianen Marquinhos en Neymar, de Argentijnen Mauro Icardi, Ángel Di María en Leandro Paredes en de Franse sterspeler Kylian Mbappé. Laatstgenoemde werd vorige week pas positief getest op het coronavirus, nadat hij voor Frankrijk had gescoord in en tegen Zweden.

null A shock result from Ligue 1...Newly promoted Lens have beaten PSG in their season opener! 😳 pic.twitter.com/l4mZf32wom Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Jonge voorhoede bij PSG

PSG-coach Tuchel, zelf nog met zijn voet in het gips, moest vanavond daarom een zeer jonge voorhoede opstellen: Kays Ruiz-Atil en Arnaud Kalimuendo Muinga, twee jongens van 18 jaar. Zij konden niet overtuigen, al waren er wel wat kansjes voor de Parijzenaars. De zege van Lens was op basis van vechtlust echter verdiend. De goal kwam tot stand na een fout van Marcin Bulka, de twintigjarige keeper van PSG. Hij gaf in de 57ste minuut een te korte pass op Marco Verratti en dat werd hard afgestraft door Ignatius Ganago.

De twintigjarige linksback Mitchel Bakker uit Purmerend viel in de slotfase nog in bij PSG, waar de zeventienjarige middenvelder Xavi Simons nog moet wachten op zijn officiële debuut. De jeugdinternational bleef op de bank, want op het middenveld kon Tuchel vanavond met Marco Verratti, Idrissa Gana Gueye, Ander Herrera en Pablo Sarabia nog wel beschikken over de nodige ervaring. PSG had nog wel 78 procent balbezit (898 passes tegenover 239 voor Lens) en had een doelpoging meer (8 om 7), maar daar koopt het weinig voor.

Tijd om uit te treuren is er trouwens niet voor Paris Saint-Germain, want zondagavond staat de volgende wedstrijd alweer op het programma in het eigen Parc des Princes in Parijs: Le Classique tegen rivaal Olympique Marseille. De ploeg van Kevin Strootman zal erop gebrand zijn de grootmacht van de laatste jaren een nieuwe tik toe te dienen nu het zo verzwakt aan de Ligue 1 moet beginnen.

Volledig scherm Gael Kakuta en Thilo Kehrer. © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © BSR Agency