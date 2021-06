Psychiater ontkent verantwoordelijkheid voor dood Maradona

Eerbetoon aan Maradona geeft Argentinië geen boost tegen Chili

4 juni In de vijfde speelronde van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie is Argentinië in eigen land tegen Chili niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Ook Uruguay wist niet te winnen. Thuis tegen Paraguay bleef het 0-0. Brazilië, de lijstaanvoerder van de Zuid-Amerikaanse WK-groep, speelt vrijdagnacht in eigen land tegen Ecuador.