Puel wil zich met Leicester weer richten op het voetbal

Trainer Claude Puel zei vandaag op een persconferentie dat hij blij was dat de voorbije week interlands op het programma stonden. ,,Het was goed voor onze spelers en voor de mensen op de club dat het hier even wat rustiger was. Nu kunnen we weer naar het voetbal kijken. Het is onze verantwoordelijkheid de visie van Vichai voort te zetten'', aldus Puel.



Srivaddhanaprabha kwam eind oktober, samen met vier anderen, om bij een helikoptercrash in de buurt van het stadion van Leicester. Hij was een van de rijkste mensen uit Thailand, met een geschat vermogen van zo'n 5 miljard dollar. Hij kocht Leicester City in 2010. In 2016 veroverde de voetbalclub onverwacht de titel in de Premier League.



Leicester City staat nu na twaalf speelronden op de tiende plaats in de Premier League. Zaterdag is de uitwedstrijd tegen nummer twaalf Brighton & Hove Albion.