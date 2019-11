Pukki leidt Finland naar eerste eindronde

Neuer en Ter Stegen krijgen allebei een wedstrijd van Löw

13:58 De Duitse doelmannen Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen krijgen allebei speeltijd in de komende EK-kwalificatiewedstrijden. Neuer staat zaterdag in Mönchengladbach onder de lat tegen Wit-Rusland, Ter Stegen mag drie dagen later in Frankfurt keepen tegen Noord-Ierland. ,,Zo is de beslissing genomen, de keepers weten ervan", zei bondscoach Joachim Löw.