Quincy Promes opnieuw uitgeroepen tot beste speler van Rusland

Promes stapte in 2014 over van FC Twente naar Spartak Moskou. Hij speelde daar tot de zomer van 2018, waarna hij naar Sevilla verhuisde. In februari 2021 keerde Promes van Ajax terug naar Spartak, nadat in Nederland bekend was geworden dat hij zijn neef zou hebben neergestoken. Ook wordt Promes verdacht van drugshandel en betrokkenheid bij een criminele organisatie.