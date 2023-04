Racisme-rel in de Verenigde Staten rond Belgische voetballer van New York Red Bulls

Eerste nederlaag Sarina Wiegman met Lionesses: WK-organisa­tor Australië verslaat Europees kampioen

Sarina Wiegman bleef ongeslagen in haar eerste dertig interlands als bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen, maar vanavond was daar de eerste nederlaag. Australië, komende zomer samen met Nieuw-Zeeland organisator van het WK, won met 0-2 in het stadion van Brentford in Londen.