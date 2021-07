Racismerel in Frankrijk? Dembélé en Griezmann drijven in video spot met Aziatische hotelstaf

Een gelekte video van Ousmane Dembélé uit 2019 zorgt plots voor ophef op sociale media. Daarin is te zien hoe de Barcelona-speler meerdere keren de spot drijft met enkele Aziatische hotelmedewerkers. Landgenoot en ploegmakker Antoine Griezmann lacht vrolijk mee. Zo zitten de Fransmannen na de pijnlijke uitschakeling op het EK nog wat dieper in de penarie.

Voor het incident moeten we terug naar 2019. Dat valt onder meer af te leiden uit de opvallende bos haar van Antoine Griezmann. Het duo was toen met FC Barcelona actief op een voorbereidingstoernooi in Azië. Griezmann had op dat moment pas net zijn transfer van Atlético Madrid afgerond, en kende Dembélé al van de Franse nationale ploeg.

De twee deelden een hotelkamer. Dembélé filmde op Snapchat hoe drie Aziatische hotelmedewerkers een poging deden om de tv op hun hotelkamer aan de praat te krijgen. Hij zegt daarbij de woorden ,,Al die lelijke gezichten, gewoon zodat jij PES (Pro Evolution Soccer) kan spelen, ben je niet beschaamd?”. Het is geen geheim dat Griezmann een grote fan is van het computerspelletje.

Niet veel later ging Dembélé gewoon verder, toen de hotelmedewerkers aan het discussiëren waren: ,,Wat voor omgekeerde taal is dat?” Ondertussen zoomde hij af en toe in op hun gezichten. ,,Hebben jullie een technologische voorsprong in jullie land of niet?” Griezmann lachte mee, maar ging er verder niet op in.

Griezmann kreeg in 2017 al eens de volle laag nadat hij zich voor een verkleedfeestje volledig zwart had geschminkt, gekleed in een shirt van de Harlem Globetrotters en een afro-pruik. Hij verontschuldigde zich destijds voor het voorval.



Griezmann en Dembélé zijn goede vrienden. Ze waren ook samen actief op het EK, waar Frankrijk door Zwitserland werd geëlimineerd. Voor Dembélé zat het toernooi er vanwege een knieblessure al vroeger op. Hij staat naar verwachting zo'n vier maanden aan de kant.

