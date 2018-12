Racistisch gedrag leidt tot vier schorsingen bij Chelsea

Sterling zou zaterdag tijdens de topper tegen City racistisch bejegend zijn door een aantal fans van de thuisploeg. Op beelden is te zien dat fans van Chelsea schreeuwen in de richting van Sterling als hij een bal opraapt.



,,Onze onderzoeken naar deze kwestie zijn in volle gang. We ondersteunen het politieonderzoek volledig en alle informatie die we verzamelen, wordt aan de politie doorgegeven", meldt Chelsea in een verklaring. ,,Chelsea vindt alle vormen van discriminerend gedrag weerzinwekkend en als er bewijs is van kaarthouders die zich racistisch gedragen, dan zal de club strenge sancties uitvaardigen, waaronder een stadionverbod."