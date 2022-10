Radja Nainggolan wordt na roken e-sigaret uit de selectie gezet bij ploeg Mark van Bommel

Van Bommel raakt niet in paniek

Mark van Bommel houdt ondanks de 3-0 nederlaag vast aan zijn visie. ,,We gaan niet ineens alles anders doen”, zei de trainer in de Gazet van Antwerpen. ,,We hebben een bepaalde speelwijze, waarbinnen we genoeg kunnen variëren. Ik zou wel gek zijn om overal vraagtekens bij te zetten als we al zoveel punten gepakt hebben. Ook toen we zo vaak wonnen, zijn we niet gaan zweven. Dan hoeft paniek nu ook niet. We gaan dit analyseren en de juiste conclusies trekken.”

Van Bommel kende een uitstekende start bij Antwerp, maar KV Kortrijk was twee weken geleden al te sterk en door de nederlaag tegen Standard raakte zijn ploeg de koppositie kwijt aan KRC Genk. ,,We willen bovenaan staan, nu is dat niet zo. We zijn er wel toe in staat. Maar het belangrijkste is dat je op het einde in de top 4 staat.”