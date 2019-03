Ramos zet alles op Champions League: ‘Dinsdag wacht soort finale tegen Ajax’

Vier dagen eerder had Real Madrid voor eigen publiek de return in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi tegen Barcelona al met 3-0 verloren. In La Liga liep de achterstand van de ‘Koninklijke’ zaterdagavond op naar twaalf punten. ,,Het is jammer dat de afstand zo groot is, de titel is nu buiten bereik, maar we blijven vechten’', aldus Ramos, die dinsdag vanwege een schorsing vanaf de tribune moet toezien hoe zijn teamgenoten het doen in de return tegen Ajax.



Real Madrid won drie weken geleden in Amsterdam het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met 2-1. ,,In fysiek opzicht zijn we klaar voor Ajax’', zei Ramos. ,,We zullen strijd moeten leveren. We waren het liefst met een overwinning die wedstrijd in gegaan, maar helaas.’’



De Madrileen deelde kort voor rust met zijn arm een tik in het gezicht uit aan Lionel Messi. De Argentijn reageerde woedend. De twee aanvoerders stonden even met de hoofden tegen elkaar, terwijl ze een verhitte woordenwisseling hadden. ,,Ach, het was niets noemenswaardigs’', aldus Ramos. ,,Een klein opstootje en hij kon het slecht hebben. Het stelde niets voor.’’